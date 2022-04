Doppietta Red Bull a Imola, vince Verstappen e Leclerc 6°

IMOLA (ITALPRESS) – Max Verstappen vince il Gran Premio dell’Emilia Romagna di Formula 1. A Imola è doppietta Red Bull, con Sergio Perez che chiude al secondo posto alle spalle del campione del mondo in carica. Completa il podio la McLaren di Lando Norris, che approfitta dell’errore di Charles Leclerc a dieci giri dalla bandiera a scacchi: il leader del Mondiale deve rientrare ai box per cambiare l’ala e chiude solamente sesto, in una giornata storta per la Ferrari iniziata con l’uscita dello sfortunato Carlos Sainz nelle prime curve a causa di un contatto con Ricciardo. Davanti a lui un ottimo George Russell, quarto su Mercedes che invece continua a far fatica con Hamilton (14°), che resiste agli attacchi dell’Alfa Romeo di Valtteri Bottas. Settimo Yuki Tsunoda con l’AlphaTauri, primi punti per l’Aston Martin con Sebastian Vettel (8°) e Lance Stroll (10°), nel mezzo la Haas di Kevin Magnussen.(ITALPRESS).