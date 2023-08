Dramma per la morte di Russello, Impianti Srr: “Siamo vicini alla famiglia che vive questo dolore”

Gela. Il dramma di questa notte, con la morte dell’operatore ecologico Luigi Russello, ha scosso enormemente la famiglia della vittima ma anche i responsabili della società Impianti Srr. Ad ottobre, come molti altri dipendenti Tekra, anche Russello sarebbe transitato tra le fila della società in house, chiamata a gestire il servizio di raccolta in città. “Impianti Srr è vicina al dolore della famiglia di Luigi Russello, colpita da questa terribile disgrazia – dice l’amministratore di Impianti Giovanna Picone – era una delle risorse che ad ottobre sarebbe transitata nella nostra società, quindi già lo consideravamo un operatore della nostra grande famiglia. Il cordoglio è forte e ci stringiamo, tutti, tecnici e operatori, per un abbraccio alla famiglia. I dipendenti di tutti i Comuni sono vicini alla famiglia colpita da questa tragedia”.