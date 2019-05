Drappello di centrodestra fa quadrato, “opposizione rigorosa al sindaco ma pronti al dialogo”

Il drappello di centrodestra, numeri alla mano, non pare avere la forza necessaria per mettere in difficoltà una maggioranza, almeno sulla carta quasi di ferro. In aula, però, sarà tutta un’altra storia e l’opposizione potrebbe iniziare a farsi sentire già quando si tratterà di eleggere il presidente del consiglio comunale. Uno scivolone all’esordio dei pro-Greco farebbe da subito lievitare le quotazioni dell’opposizione, che deve comunque sciogliere dei nodi, a cominciare dalla scelta dei due forzisti Salvatore Scerra e Gabriele Pellegrino. Potranno dichiararsi di Forza Italia anche in aula oppure dovranno tenere il profilo civico di “Avanti Gela”?