Droga e una pistola nella sua abitazione, quindicenne torna in libertà

Gela. Lascia la comunità, nella quale era stato collocato, e torna in libertà. Un quindicenne, arrestato sul finire dello scorso anno, non avrà altre misure. Nella sua abitazione, i carabinieri hanno sequestrato circa trenta grammi di cocaina, munizioni, una pistola a salve, duemila euro e un bilancino di precisione. Il giovane si è assunto le proprie responsabilità, spiegando che di aver avuto a disposizione tutto quello che è stato individuato dai militari dell’arma, a cominciare dalla droga. Il riesame non ha valutato entro i termini previsti il ricorso presentato dal difensore, l’avvocato Rosario Prudenti. Il legale, dopo la conferma della misura imposta all’indagato, si è rivolto ai giudici del riesame di Caltanissetta. I termini per la decisione sono però scaduti e la misura che gli era stata imposta “ha perso efficacia”.