Droga nell’inchiesta “Samarcanda”, confermate le condanne per i coinvolti

Gela. Le condanne sono state confermate. I giudici della Corte d’appello di Caltanissetta hanno ribadito quasi integralmente la decisione del giudice del tribunale di Gela per gli imputati coinvolti nell’inchiesta “Samarcanda”. Venne individuato un vasto giro di droga che ruotava intorno al quarantenne Emanuele Brancato, già condannato per questi fatti. Quattro anni e tre mesi di reclusione ad Emanuele Di Stefano, nei cui confronti erano mossi i capi di accusa maggiori. Un anno e sei mesi di detenzione ad Antonino Ingegnoso, accusato di aver messo a disposizione le schede telefoniche usate per i contatti tra pusher e clienti. Una rivisitazione minima per Diego Nastasi (un anno e quattro mesi) e Giovanni Nastasi (un anno e due mesi). Le difese hanno impugnato le decisioni di primo grado, rivolgendosi alla Corte nissena. Per la procura generale le condanne erano da confermare.