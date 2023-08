Droghe, sempre più giovani sottoposti a Tso per deliri da stupefacenti

Gela. Ragazzi sempre più giovani che finiscono in ospedale in preda a deliri legati al consumo di stupefacenti, in particolare cocaina ed anfetamine oppure l’ultima tendenza del momento, il crack fumato nelle bottigliette di plastica, più economico delle altre due.

In città è emergenza droga tra i giovanissimi, e i dati sono confermati dai numeri in aumento dei trattamenti sanitari obbligatori posti in essere dal centro Salute mentale cittadino.

Ben otto solo nell’ultima settimana e tutti per ragazzi sotto i 30 anni. Ognuno di loro per deliri indotti dal consumo di stupefacenti.

Una impennata preoccupante come non se ne vedevano da tempo in città, come conferma il responsabile del Centro di Salute Mentale di Gela, il dottor Giuseppe Arancio.

“Quello delle ultime settimane è un trend che preoccupa tantissimo – dice il responsabile del Csm – l’età media dei pazienti sottoposta a TSO si è abbassata notevolmente e tutti gli interventi sono legati al consumo di cocaina o di crack, che spesso inibiscono anche gli effetti dei farmaci utilizzati nel trattamento psichiatrico, rendendo ancor più complicato l’intervento”.