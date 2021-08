Due nuovi casi Covid in città, 30 guariti: in un mese più ricoveri tra i non vaccinati

I guariti in provincia sono 4 di Riesi, 2 di Butera, 2 di Mazzarino, 2 di Niscemi e 1 di San Cataldo. Due nuovi ricoveri toccano pazienti niscemesi. Un altro è stato trasferito in rianimazione. Sempre in base ai dati di Asp, emerge che su un totale di diciotto casi di ricovero, nell’ultimo mese in città, solo tre pazienti erano già stati vaccinati. Tutti gli altri non avevano neanche ricevuto la prima dose.