Due nuovi positivi Covid in città, 50 in totale: a Niscemi sale la paura, 22 contagi

Gela. Sale a cinquanta, in totale, il numero complessivo di paziente gelesi affetti da Covid. Altri due casi sono stati accertati dall’Asp. Si trovano in isolamento domiciliare. A Niscemi, invece, è ormai un contagio diffuso. Sono ventidue i positivi accertati, solo nelle ultime ventiquattro ore (il totale sale a trentanove). Anche in questo caso, sono tutti in isolamento domiciliare.