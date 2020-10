“E’ abusivo”, finanzieri a Villa Greca: scatta sequestro anfiteatro

Nel corso dell’indagine è emerso che la realizzazione dell’anfiteatro sarebbe avvenuta, secondo l’imputazione, in violazione della normativa edilizia, in quanto l’opera era stata presentata agli uffici competenti solamente come intervento necessario a migliorare l’idoneità statica dell’area. In realtà, si sarebbe trattato di lavori edificatori, senza il rispetto delle norme, aggirando il vincolo di inedificabilità. L’inchiesta è in corso. L’amministrazione comunale, lo scorso anno, sostenne l’organnizzazione della prima tragedia, andata in scena nell’anfiteatro, che però secondo gli investigatori sarebbe abusivo.