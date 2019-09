“E’ diventata strada della morte Anas metta in sicurezza”, Orlando: “Troppi incidenti”

Gela. Nella notte tra venerdì e sabato, l’ennesimo grave incidente lungo la Gela-Manfria. Una Fiat Multipla ribaltata e una giovane trasferita in prognosi riservata. Da anni, ormai, morti e feriti sono quasi costanti e tutti lungo lo stesso tratto stradale, nei pressi della casa cantoniera. “C’è bisogno di una messa in sicurezza – dice il consigliere comunale Gaetano Orlando – non è possibile assistere inermi. Ci sono stati morti e ci sono, spesso, feriti in gravi condizioni. Anas deve intervenire”. Orlando non parla solo da consigliere, ma soprattutto da medico, responsabile del pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele”. “Ogni anno arrivano tanti feriti per incidenti stradali nei pressi di quella curva, che ormai possiamo definire della morte – conclude – dobbiamo attivare tutti gli strumenti a nostra disposizione, di modo da spingere Anas a metterla in sicurezza”.