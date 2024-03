Ecoplast in casa della capolista Volley Valley, trasferta a Ragusa per la Nuova Città Gela

Gela. Penultima giornata di serie C maschile in programma per l’Ecoplast. La compagine biancorossa, priva di Palmeri ed Incarbone, affronterà a Ficarazzi la Volley Valley, capolista del girone B con 40 punti totalizzati sinora in campionato. All’andata, fu proprio la squadra etnea a battere per prima la squadra gelese tra le mura del PalaLivatino, col punteggio di 2-3. L’Ecoplast, seconda in classifica a +5 dalla quarta, con un punto otterrebbe aritmeticamente un posto ai playoff per la serie B, dove affronterà con ogni probabilità la Gupe Volley, anch’essa seconda in classifica a pari punti con la squadra locale. Ad inseguire le due vicecapoliste sono la New Image di Giarre, quarta a -5, e la Farmacia Schultze, quinta a -6.

“La partita di ogi è abbastanza delicata e purtroppo ci sono delle assenze importanti di alcuni atleti – afferma coach Blanco – andremo a giocarci la partita e cercare di portare a casa la vittoria e sperare di salire ancor di più in classifica”.