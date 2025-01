Ecotassa e non solo, Di Paola apre all’Mpa: “Non temano di avere idee diverse da Cuffaro e Schifani”

Gela. Era abbastanza prevedibile e ieri, con l’approvazione all’Ars della norma sull’ecotassa per le discariche, con introiti destinati ai Comuni che le ospitano sui loro territori, un certo sugello politico si iniziava ad intravedere. Pentastellati e autonomisti, alleati nella giunta Di Stefano ma su fronti opposti in Regione, hanno messo insieme le forze per arrivare ad una disciplina in favore dei Comuni, in primis quello di Gela che sul proprio territorio ha l’incidenza di Timpazzo e dell’impiantistica del ciclo dei rifiuti. Il parlamentare Ars Di Paola ha collaborato in maniera stretta con il deputato Mpa Carta. Il vicepresidente dell’Ars, grande sponsor politico del sindaco Di Stefano, apre proprio all’Mpa. “L’approvazione della legge sull’ecotassa che destina risorse ai Comuni che vivono il disagio di ospitare discariche, è per noi del Movimento cinquestelle un positivo segnale anche da un punto di vista politico, considerata la palesata sensibilità ai temi dell’ambiente da parte dell’Mpa. Le nostre proposte infatti – dice Di Paola – hanno avuto disco verde anche grazie alla collaborazione del presidente della commissione ambiente, Giuseppe Carta, che è autorevole esponente dell’Mpa. A questo punto i lombardiani e lo stesso Raffaele Lombardo non abbiano paura di avere idee diverse da Totò Cuffaro e da Renato Schifani, perché sono convinto che sul no agli inceneritori la pensano proprio come noi”.