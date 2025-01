“Tributi sulle piattaforme al Comune”, conferma giudici: “No doppia imposizione con Butera”

“Viene sancito un principio importante che siamo riusciti a dimostrare in giudizio, grazie al lavoro fatto dall’avvocato Alessandro Dagnino, che assiste il nostro ente in questo procedimento”, continua Di Stefano. I tributi sulle piattaforme di Enimed sono introiti essenziali per un Comune in dissesto, che otterrà inoltre le royalties del progetto “Argo-Cassiopea”. Già in primo grado, non era bastato il riferimento all’Impi, avanzato dai legali di Enimed, per esentare dai pagamenti del biennio 2016-2018. Il criterio posto dai giudici, a questo punto, dovrebbe permettere al Comune di avere piena legittimazione pure per i tributi riferiti alle annualità successive, almeno fino al 2022.