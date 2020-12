Educativa domiciliare, il Comune ricerca nuove figure professionali

Iside, Anchise, La Valle Verde, San Francesco SCS, Nido d’Argento, Azione Sociale ed Euroservice SCS, sono le cooperative sociali già accreditate a cui è possibile presentare sin da subito il proprio curriculum, se in possesso dei requisisti richiesti. Le candidature, come dichiarato dall’assessore ai servizi sociali Nadia Gnoffo, potranno essere presentate solo da coloro che sono in possesso di laurea in pedagogia, in scienze dell’educazione e della formazione, o di titoli equipollenti. Il progetto, come sottolineato d’assessore Nadia Gnoffo, non presenta una scadenza entro cui proporre la propria candidatura e mira a coinvolgere soprattutto i giovani laureati e specializzati, nel fornire un supporto didattico ai minori in difficoltà e un sostegno alle rispettive famiglie.