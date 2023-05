Emanuele d’Angeli, consulente per la nuova fiction di Canale 5

Gela. Sono iniziate da qualche settimana le riprese di ‘Vanina” la nuova fiction prodotta da Palomar che andrà in onda prossimamente su Canale 5.Il film vede protagonisti Giusy Buscemi, Giorgio Marchesi, Claudio Castrogiovanni, Orlando Cinque, Corrado Fortuna, Dajana Roncione, Giulio Della Monica, Danilo Arena, Paola Giannini e Alessandro Lui.

L’illusionista Emanuele d’Angeli è stato scelto come consulente magico della fiction, infatti sta affiancando in queste settimane l’attore Giorgio Marchesi che sta apprendendo dallo stesso d’Angeli diverse “magie” che vedremo durante la fiction, le quali sono state scelte e sviluppate da Emanuele insieme al regista Davide Marengo.

“Sicuramente un’altra importante e bella esperienza lavorativa- ha affermato Emanuele che ad oggi vanta esperienze televisive nazionali ed internazionali, come: Festa italiana (Rai1), La Grande Magia – The Illusionist (Canale5), Italia’s Got Talent (Sky1), Planet’s Got Talent (Tv8), Guess My Age (Tv8), La Prima Volta (Rai 1), Vieni da me (Rai 1)- Faccio spettacoli da anni ed ho girato l’Italia con i miei numeri, dai teatri, alle piazze ed anche il circo. Sono tutte esperienze che ti lasciano qualcosa.”