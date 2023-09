Emanuele D’Angeli conduce la sesta edizione di “Una Voce per la Sicilia”

Gela. Partirà ufficialmente questa sera per 4 serate, alle 20:20 la nuova edizione del programma televisivo “Una Voce per la Sicilia” ideato da Emanuele d’Angeli, che verrá trasmesso in prima visione dal 9 al 12 Settembre suTele One canale 16 del digitale,

Quattro puntate, tutte alle 20:20, che vedranno come protagonisti circa 20 cantanti arrivati da ogni angolo dell’isola e che quindi hanno superato la fase di casting che ha visto protagonisti circa 320 artisti.

Tre i giudici d’eccezione, Giucas Casella (Ipnotista e personaggio televisivo nazionale), Cecilia Gayle (Cantante costaricana, nota per i successi intramontabili come “El Tipitipitero” e “El Pam Pam”) e Peppe Arezzo (Arrangiatore dei concerti di Amy Stewart).

Una giuria importante, a cui spetterà il compito di giudicare le performance dei cantanti, saranno loro a decretare le quattro voci siciliane dell’anno, una per ogni categoria e quindi una per ogni puntata:

-Puntata 1 dedicata alla categoria JUNIOR dai 6 ai 13 anni,

-Puntata 2 dedicata alla categoria GIOVANI dai 14 ai 17 anni,

-Puntata 3 dedicata alla categoria SENIOR dai 18 anni in sù.

-Puntata 4 dedicata alla categoria INEDITI aperta a tutte le fasce di età.

Il programma tv che ogni anno approda nelle migliori tv dell’isola, è uno dei pochi talent televisivi in Sicilia dedicato solo a giovani cantanti e reppresenta un innovazione nell’ambito televisivo regionale grazie anche alla dinamicità del format e ad una regia televisiva moderna e d’impatto.