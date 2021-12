Emergenza Covid, operatore 118 aggredito dai familiari di una donna deceduta

Gela. L’emergenza Covid sta pesando enormemente sul nosocomio “Vittorio Emanuele”, che con servizi ai minimi ha chiare difficoltà di gestione dei flussi di contagiati. Le emergenze si susseguono e questa volta a farne le spese è stato un operatore del 118. Da quanto emerge, in base ad una prima ricostruzione, è stato aggredito dai familiari di una donna, a quanto pare deceduta, probabilmente proprio per Covid. L’ambulanza, con a bordo anche l’operatore, è giunta nell’abitazione, ma appena arrivati gli addetti sarebbero stati aggrediti e colpiti. Per i familiari della donna, ci sarebbero stati ritardi. L’operatore è stato trasferito in ospedale, perché ferito. E’ stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno impedito che l’aggressione potesse avere conseguenze peggiori.