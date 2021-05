Emergenza, Farruggia: “Responsabilità gravi, Greco esca dalla campagna elettorale”

“Si è preferito andare avanti con una zona rossa solo sulla carta per gran parte dei cittadini. Con una zona rossa che hanno pagato solo alcune categorie, che oggi si trovano al collasso per una gestione inadeguata dell’attuale contesto epidemiologico e si è preferito andare avanti con una campagna screening inutile, solo per dare un contentino alla città, in un momento in cui la scuola volge al termine e quando la maggior parte degli istituti è appena uscito da quarantene infinite e attese di tamponi di giorni e giorni, sia per effettuarli che per conoscerne i risultati. Pretendiamo che i tamponi vengano processati in città e che i risultati non arrivino oltre le 24 ore. Se non ci si riesce – aggiunge – evidentemente si deve programmare meglio la campagna screening affinché non risulti un’azione vana e non ci si ritrovi con numeri da zona rossa di positivi che, per i ritardi dei risultati, non si sa bene in quale settimana far ricadere. Una campagna screening efficiente deve rappresentare una fotografia istantanea della realtà e una zona rossa non può essere dichiarata attraverso i risultati di tamponi effettuati una settimana prima”. Farruggia non trascura però neanche l’aspetto più politico e si rivolge al sindaco, ritenuto ancora in “campagna elettorale”. “Pretendiamo che il sindaco, piuttosto che venire a fare l’ennesimo comizio da campagna elettorale in consiglio comunale durante un monotematico in cui era opportuno avere un sindaco eletto, innescando una polemica sterile che ha solo distratto i presenti dal tema centrale per la città – conclude – si imponga nelle sedi e nei tavoli preposti per il bene della città, creando le dovute sinergie con tutte le istituzioni e le forze politiche presenti nella sua maggioranza affinché si superi l’ennesima emergenza economica e sociale alla quale pare che la città sia perennemente destinata. Continueremo a cercare le responsabilità per quanto accaduto, perché solo così si può evitare di ricadere negli stessi errori”.