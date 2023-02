Erasmus, studenti stranieri giornalisti per un giorno al QdG

Gela. La redazione del Quotidiano di Gela ha ospitato nel primo pomeriggio di ieri una delegazione di studenti stranieri che partecipa ad un progetto Erasmus dal titolo MEDIA AND INFORMATION LITERACY: learning to think critically basato sulla capacità di imparare a pensare da un punto di vista critico, l’alfabetizzazione mediatica, il giornalismo e la censura di stampa. Gli studenti, accompagnati dai docenti, hanno visitato i nostri studi di vico Ruggeri e assistere step by step al montaggio di un telegiornale. Alcuni degli studenti hanno avuto la possibilità di improvvisarsi giornalisti simulando la conduzione di un tg. Gli studenti delle scuole partner di Portogallo, Lettonia, Turchia, Islanda e due scuole Croate da domenica sono ospiti di 21 famiglie degli studenti dell’istituto “Sturzo” e per una settimana conosceranno il sistema scolastico italiano mentre al pomeriggio saranno coinvolti in diversi progetti. Il corpo insegnanti che accompagna i 24 studenti è composto da 13 docenti di lingua inglese. La settimana sarà ricca di attività quali workshop e dibattiti in lingua inglese sul giornalismo e sulla censura di stampa.