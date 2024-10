Esordio con sconfitta interna per il Basket Gela, passa l’Alfa Catania

Gela. Sconfitta all’esordio in Serie C per il Gela Basket. La squadra di coach Bernardo perde, fra le mura amiche del PalaLivatino, col punteggio di 66-77. L’Alfa Catania parte meglio dei gelesi sin dalle prime azioni, per poi dilagare nel secondo tempo di gara, arrivando a 18 punti di vantaggio. I locali ci mettono cuore per tutta la gara e, a 3 minuti dalla fine, accorciano il gap portandosi a 6 lunghezze dagli etnei. Manca, però, quel quid che avrebbe permesso ai biancazzurri di pareggiare e l’Alfa Catania ne approfitta, mettendo i puntini sulle i e chiudendo la gara sul 77-66.