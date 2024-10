“L’incarico all’Oiv è illegittimo”, Cirignotta: “L’avviso prevede l’iscrizione da sei mesi”

Gela. “Una vicenda paradossale”. Sul caso della nomina all’Oiv, che a questo punto potrebbe essere piuttosto in bilico, non ha particolari dubbi il commercialista Vincenzo Cirignotta, ex consigliere comunale e alle amministrative candidato nella lista di Forza Italia, al pari dell’avvocato Comandatore (indicata dal sindaco nell’Organismo indipendente di valutazione). Il professionista indica come “illegittima” la formalizzazione dell’incarico, avvenuta con provvedimento del sindaco Di Stefano, che ha personalmente vagliato i profili. E’ ancora il requisito dell’iscrizione da almeno sei mesi che tiene banco. Peraltro, come sottolinea Cirignotta, è chiaramente riportato nell’avviso, all’articolo 8.