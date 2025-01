Eventi natalizi, Cirignotta e Gnoffo molto duri: “Clientelismo puro e spicciolo”

Gela. “Clientelismo puro e spicciolo”. Non usano troppi giri di parole i dirigenti di Forza Italia Cirignotta e Gnoffo, che contestano su tutta la linea il modus per l’affidamento delle somme destinate agli eventi natalizi e di fine anno. Gli stanziamenti arrivavano da una delle variazioni approvate dall’Ars la scorsa estate, su iniziativa del parlamentare Ars Di Paola. “L’amministrazione comunale, beneficiaria di un finanziamento regionale di 196 mila euro, nonché di un contributo di 20 mila euro erogato dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, destinati alla realizzazione di interventi di promozione turistica, sportiva, culturale e attività di marketing, aveva preannunciato un programma di eventi natalizi ambizioso finalizzato ad un incremento dei flussi turistici in città. A consuntivo, si può tranquillamente affermare che “la montagna ha partorito il topolino”. Dalla lettura della locandina del programma degli eventi, si carpiva chiaramente che la giunta capeggiata dal sindaco Di Stefano intendeva puntare su tanti piccoli eventi che nulla a che fare avevano con il conclamato ambizioso obiettivo di attrarre flussi di turisti in città. Il finanziamento regionale di 196 mila, incamerato dall’ente con l’approvazione della delibera di consiglio comunale di variazione di bilancio dell’ottobre dello scorso anno, poteva essere utilizzato mediante un bando o comunque interpellando più soggetti, procedura che sicuramente avrebbe determinato una concorrenza tra più operatori a beneficio della qualità della proposta progettuale. L’amministrazione comunale ha invece preferito frazionare le somme ricevute e procedere ad affidamenti diretti ed alla erogazione di contributi. Di eventi dirompenti, magari studiati per accrescere la consapevolezza, l’immagine e l’economia della nostra città a breve o lungo termine, nemmeno l’ombra. Dell’ambizioso programma natalizio dell’amministrazione Di Stefano, ricorderemo i 22 mila euro dati in affidamento diretto senza consultazione di più operatori economici ad una società di Agrigento Mcn Edizioni di Azzurra Guglielmino, i 113 mila euro dati in affidamento diretto senza consultazione di più operatori economici all’associazione “Semi Spazi Condivisi”, i 26 euro mila erogati ad associazioni e parrocchie sotto forma di contributi economici e infine i 20 mila euro dati in affidamento diretto senza consultazione di più operatori economici all’associazione Timagora per la filodiffusione”, dicono i dirigenti forzisti. Tra i pochi eventi di rilievo, secondo gli azzurri, quelli tenuti al teatro “Eschilo” ma escludendo gran parte della città. “Considerato che in tutti gli atti di affidamento veniva sempre riportato l’obiettivo dell’amministrazione comunale di promuovere il turismo tramite la realizzazione di eventi di alto spessore artistico, sportivo, culturale di conoscibilità nazionale tali da attrarre flussi turistici sempre maggiori, alla luce del programma di eventi che si è tenuto in città, è oltremodo chiaro che il sindaco ha miseramente fallito l’obiettivo di incrementare i flussi turistici. A meno che non si voglia fare passare per grandi eventi di conoscibilità nazionale, le iniziative realizzate in piazza San Giacomo per soddisfare i desiderata di qualche consigliere comunale. Non solo di turisti non si è vista nemmeno l’ombra – aggiungono – ma addirittura gli eventi messi in campo dall’amministrazione comunale sono stati sistematicamente disertati dai cittadini gelesi, compresi i concerti di Capodanno. L’unico evento degno di nota, che si è tenuto al teatro “Eschilo”, è stato organizzato a porte chiuse, come se la cultura fosse appannaggio di pochi, distinguendo tra cittadini di serie A e cittadini di serie B. Un evento finanziato con denaro pubblico e organizzato come una iniziativa privata per pochi intimi grida allo scandalo”.