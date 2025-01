“Più attenzione per la pista di atletica e i siti culturali”, D’Aleo e Vicari: “Basta degrado”

“Ci farebbe piacere sapere quali azioni ha messo in atto l’amministrazione, anche se insediatasi da pochi mesi, per garantire il recupero e la piena funzionalità di queste strutture. Anche perché siamo a conoscenza dell’interessamento dell’onorevole Scuvera per un finanziamento destinato sia al Castello che alla pista di atletica. Per quanto riguarda il finanziamento della pista siamo preoccupati, che si possa verificare, come è successo già in passato, che queste risorse non diano i risultati sperati. Suggeriamo al sindaco e all’amministrazione di chiedere alla deputazione regionale della nostra provincia, di fare uno sforzo affinché si possa avere una volta per tutte la pista di atletica finalmente efficiente in tutto e per tutto, valorizzando le notevoli risorse economiche fin ora impegnate. Noi lavoreremo in questa direzione – concludono – affinché si possa verificare il completamento di tutti i lavori, togliendo dall’incuria e dalle mani degli incivili questo sito e che finalmente non siano più buttati al vento soldi della comunità, facendo in modo che questo prestigioso impianto sportivo sia illuminato. Così come per il castello “U Cannuni”, riacceso qualche giorno fa. È stata ridata bellezza e lustro a un monumento simbolo della nostra città che per tanti anni è stato trascurato. Interessanti sono gli intendimenti dell’amministrazione rispetto all’utilizzo del nostro Castello per le varie manifestazioni che si dovrebbero realizzare nella prossima estate ma alla luce del finanziamento fatto pervenire dall’onorevole Scuvera, ci permettiamo di suggerire all’amministrazione comunale, sempre a tutela del Castello e nell’interesse della comunità, per evitare che si ripetano eventi vandalici come nel passato, anche con qualche impegno e sacrificio economico del Comune, di utilizzare le stesse somme per realizzare al più presto un impianto di videosorveglianza, che secondo il nostro modesto parere potrebbe essere una garanzia per dissuadere eventuali incivili. Lo sport e la cultura sono pilastri fondamentali per la crescita di una comunità. Di conseguenza non possiamo accettare che spazi così importanti in futuro vengano lasciati al degrado, privando i cittadini di luoghi essenziali per la socialità. Chiediamo all’amministrazione Faraci di mettere al centro della propria azione politica il recupero degli impianti sportivi e dei siti culturali, per restituire dignità a queste strutture e valorizzarle come risorse preziose per il futuro del nostro Comune. Siamo convinti che bisogna coniugare, per uno sviluppo possibile e sostenibile per la nostra comunità, un turismo sportivo e culturale”, concludono.