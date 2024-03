Falcone in città, ha visto assessori e supporter: “Centrodestra ricongiunga tutte le forze”

Gela. Il rapporto è pienamente confermato e il gruppo locale che lo sostiene sta sviluppando un percorso di appoggio in vista delle europee. L’assessore regionale Marco Falcone, oggi, è stato in città. Le sue visite sono sempre più frequenti, organizzate principalmente dai supporter. Per ore, è stato impegnato in incontri, anche di carattere strettamente politico. Non sono mancati due assessori della giunta Greco, che lo sostegno pubblicamente, la titolare dei lavori pubblici Romina Morselli e Salvatore Incardona che regge l’assessorato all’istruzione e allo sport. Da loro e dai rispettivi sostenitori non mancherà una linea di congiunzione con il forzista, in corsa per le europee. L’esponente del governo regionale del presidente Schifani qualche imbeccata rispetto alla situazione in città l’ha fornita. Il suo arrivo è coinciso con il vertice di centrodestra che dovrebbe fare passi in avanti per individuare un candidato a sindaco, potenzialmente unitario. A quel tavolo non ci sono gli esponenti della giunta Greco, visti con notevole diffidenza politica dai partiti “ufficiali” d’area. “A noi interessa l’unità del centrodestra – dice Falcone – sono un dirigente di Forza Italia nazionale e non posso che augurarmi soluzioni condivise. Ritengo ci siano le condizioni per un accordo, così come verificatosi a Caltanissetta”. Falcone sa di poter contare su esponenti della giunta Greco. “Il rapporto c’è sempre stato – precisa – e non dimentichiamo che cinque anni fa decidemmo di appoggiare il loro progetto politico”.