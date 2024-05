Falcone incassa il sostegno per le europee, diversi supporter istituzionali: al comitato pure Greco

Gela. Se Forza Italia ufficiale, in serata, era con il candidato a sindaco Grazia Cosentino, impegnata nell’inaugurazione del comitato elettorale, gli esponenti che si rivedono in quest’area politica, senza stare nei ranghi interni del partito, hanno invece tenuto a battesimo il comitato dell’assessore regionale Marco Falcone, sempre in centro storico. Ad attendere Falcone, candidato di Forza Italia alle europee, c’erano anzitutto l’assessore ai lavori pubblici Romina Morselli, insieme al suo gruppo, e ancora l’assessore all’istruzione e allo sport Salvatore Incardona e il presidente del civico consesso Salvatore Sammito. Morselli non si è per ora schierata per le amministrative mentre Sammito e Incardona corrono in “Alleanza per Gela”, con il candidato a sindaco Salvatore Scerra, fuori dal blocco ortodosso del centrodestra. Falcone è arrivato al comitato elettorale e per lui è ormai una consuetudine la visita in città, dove appunto può contare su esponenti istituzionali che si rivedono nel suo percorso, indipendentemente dall’appartenza a Forza Itallia.

Alla presentazione non è mancato il sindaco Lucio Greco, che a questo punto sembra piuttosto intenzionato a supportare l’assessore regionale nella competizione per il parlamento Ue. Ad assistere, tra gli altri, il capogruppo di “Un’Altra Gela” Giuseppe Morselli, da sempre vicino a Greco.