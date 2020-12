Falsi calendari sui gruppi whatsapp, ma stanotte salta solo il turno indifferenziato

Gela. Malgrado quattro giorni fa e con largo anticipo il Comune- settore Ambiente, abbia avvisato i cittadini che stanotte non si conferisce indifferenziato, in vari gruppi whatsapp girano fantomatici calendari sulla differenziata da qui al 6 dicembre. In realtà non c’è nessun cambiamento e di conseguenza questa sera non si conferisce indifferenziato.

Sono tentativi che creano confusione tra la gente, che dovrà trascorrere questi giorni di festa a casa. La Tekra ha raccolto la scorsa notte l’organico ma salta stanotte il secco residuale, che sarà raccolto sabato prossimo.