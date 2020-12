Patto mafia-politica, appello conferma condanna Giugno: in blitz coinvolti anche gelesi

Gela. Per gli investigatori che coordinarono l’inchiesta “Polis”, il suo ruolo sarebbe stato decisivo nell’assicurare un presunto appoggio dei clan alla candidatura a sindaco di Francesco La Rosa, che otto anni fa si aggiudicò la vittoria alle amministrative di Niscemi. I giudici della Corte d’appello di Caltanissetta hanno confermato la condanna ad un anno e undici mesi di reclusione a Giancarlo Giugno, da anni ritenuto ai vertici di Cosa nostra niscemese. I magistrati nisseni hanno ribadito quanto già statuito, al termine del giudizio abbreviato, dal collegio penale del tribunale di Gela. L’attenzione dei pm della Dda di Caltanissetta si concentrò non solo su La Rosa ma anche sul candidato che risultò in assoluto il più suffragato in quella corsa elettorale, il gelese Calogero Attardi, poi diventato anche assessore. Gli inquirenti sono convinti che l’exploit della coalizione di La Rosa sarebbe stato favorito dall’appoggio di Cosa nostra. Lo stesso Attardi e altri imputati sono invece a processo, in primo grado, davanti ai giudici del tribunale di Gela. L’appello per Giugno è stato avanzato dal difensore di fiducia, l’avvocato Filippo Crocé, che puntava a rivedere la decisione. La procura generale, del resto, ha chiesto una riduzione della pena, ad undici mesi di reclusione, valutando alcune dichiarazioni rese da Giugno, che comunque fino ad oggi ha escluso di essere un collaboratore di giustizia.