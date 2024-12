Fasce deboli, Gnoffo e Cirignotta: “Ritardi e mancata attivazione per l’home care premium”

I dirigenti azzurri insistono per l’attivazione. “Auspichiamo che il sindaco e il settore di competenza si attivino immediatamente per porre in essere tutti gli adempimenti necessari per la partecipazione al nuovo bando Home Care Premium per il triennio 2025-2028. Come partito – concludono – vigileremo affinché non si perda neanche un euro di finanziamento pubblico destinato ai servizi in favore dei soggetti non autosufficienti e saremo sempre pronti a denunciare le malefatte dell’amministrazione comunale”.