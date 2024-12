Tenutella, ripristino del ponte e i danni del maltempo: Scuvera, “progetto va avanti”

Butera. Il ripristino definitivo del ponte Tenutella e un intervento complessivo dopo i danni causati dal maltempo. Sono questi i temi che il parlamentare Ars Salvatore Scuvera ha messo sul tavolo nell’interlocuzione con i tecnici regionali. “Il ponte Tenutella, essenziale collegamento tra la zona balneare di Gela e quella di Butera, è un’infrastruttura di grande importanza per i residenti e per le attività economiche locali. Il suo ripristino – dice – rappresenta una priorità assoluta per garantire la sicurezza dei cittadini e la piena funzionalità della viabilità. In merito al progetto, ho interloquito con l’ingegnere Duilio Alongi, capo del Genio Civile, che mi ha confermato la conclusione del progetto esecutivo. Questo sarà sottoposto ai pareri definitivi nella conferenza dei servizi prevista per oggi. Il passo successivo consisterà nel reperire il finanziamento necessario, stimato in circa quattro milioni di euro, per avviare i lavori di ricostruzione”.