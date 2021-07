Fatture per aggirare il fisco, “operazioni inesistenti”: quattro imprenditori indagati

Gela. Sono decine le fatture per operazioni, che gli inquirenti ritengono inesistenti. Sono finite sotto la lente dei pm della procura e quattro imprenditori locali risultano indagati. L’inchiesta è stata coordinata dal sostituto Mario Calabrese. In base a quanto ricostruito, le fatture venivano emesse solo per eludere il fisco, a copertura di operazioni e prestazioni, anche nel settore dell’impiantistica, in realtà mai concretizzate. Le indagini sono state chiuse nei confronti di Rocco Caci, Emanuele Pasqualino, Ignazio Trubia e Daniele Motuzzi. I relativi avvisi sono stati notificati ai difensori. Per gli inquirenti, i rapporti instaurati tra le aziende dei quattro sarebbero stati rivolti soprattutto a rilasciare fatture per prestazioni mai eseguite. Gli accertamenti hanno coperto un lasso di tempo di almeno cinque anni, a partire dal 2015. A seguito della chiusura delle indagini, la procura potrebbe chiedere il rinvio a giudizio per tutti i coinvolti.