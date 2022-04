FdI lancia nuova fase, Scerra dirigente regionale: nel direttivo spazio a Cavallo e Fiocco

“Sono entusiasta, stiamo crescendo di giorno in giorno – dice Scerra – ringrazio il coordinatore regionale Giampiero Cannella e quello provinciale Fabiano Lomonaco. Mi hanno dato per fiducia. Adesso, dobbiamo lavorare incessantemente in vista delle prossime scadenze elettorali. Subito dopo la settimana santa, insieme al coordinatore provinciale e al suo vice, Sandra Bennici, abbiamo previsto degli incontri per definire le liste nei Comuni, dove si andrà al voto”. Ormai da tempo, soprattutto in città, Fratelli d’Italia punta a diventare un riferimento dell’area di centrodestra, in grado di esprimere candidati forti, non solo per le regionali ma a questo punto anche per l’eventuale dopo-Greco.