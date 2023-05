Festeggiamenti sbarco alleato, primi numeri: Incardona, “grande occasione, non è campagna elettorale”

Gela. Da un lato, “l’operazione verità sui conti del Comune così da non incorrere più negli errori del passato”; dall’altro, il tentativo di mettere insieme risorse per garantire un evento in grande stile, destinato alla commemorazione dell’ottantesimo anniversario dello sbarco alleato. Sono questi i due capitoli principali che secondo l’assessore Salvatore Incardona possono garantire un cambio di marcia. L’esponente della giunta Greco non vede contraddizioni. “Insieme al sindaco, siamo pronti ad ogni tipo di confronto. Sul programma dei festeggiamenti per l’ottantesimo dello sbarco alleato stiamo già lavorando insieme a due commissioni, sviluppo economico e turismo – dice – abbiamo concordato con il sindaco e chiederemo una conferenza dei capigruppo per valutare tutto insieme al consiglio comunale”. Sono stati trasmessi i primi numeri di un’iniziativa, quella dello sbarco, che coprirà circa due mesi, dal 10 luglio e fino ad inizio settembre. Era già stato costituito un comitato scientifico che lavora su questo versante. La situazione finanziaria del municipio sicuramente non fa da supporto. Così, l’amministrazione punta allo sblocco del capitolo delle compensazioni Eni che riguardano gli interventi per il rilancio turistico e culturale. “Sono fondi destinati solo a queste finalità – precisa l’assessore – non vengono sottratti ad altri capitoli utili alla città. Se non li usassimo per questo programma rischieremmo di lasciarli a binario morto”. In base alle prime cifre, per l’intera organizzazione, con eventi, incontri e iniziative istituzionali, si potrebbe arrivare fino alla soglia del milione di euro, anche se Incardona richiama una soglia inferiore. In gran parte, saranno le compensazioni a coprire i costi, oltre ad una sponsorizzazione di Eni e ad un intervento del Gal “Valli del Golfo”. “Non stiamo ragionando solo di un singolo evento – continua Incardona – vogliamo costruire un brand duraturo e un appuntamento che diventi costante nel tempo, attraendo visitatori”. Non è escluso che possa essere chiesta una riunione monotematica dell’assise civica, proprio sul tema. Ci sono consiglieri che vogliono discuterne pubblicamente. “Noi non abbiamo nessun problema a confrontarci in ogni sede – dice inoltre Incardona – altrimenti, non avremmo deciso di richiedere la convocazione di una capigruppo. Pensiamo che l’ottantesimo dello sbarco sia un appuntamento fondamentale, che ci permetterà, nonostante le difficoltà, di dare un’immagine diversa alla città, unendo il nostro patrimonio storico e culturale ad un’iniziativa che dovrà ripetersi nel tempo”. Il confronto inizierà nelle commissioni e potrebbe arrivare fino all’assise civica.