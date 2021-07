FI lancia candidatura di Sammito alle regionali: “Serve più attenzione per la città”

Gela. Se ne parlava da tempo, ma dopo le fortissime tensioni di maggioranza, il presidente dell’assise civica Salvatore Sammito, politicamente spiazza un po’ tutti. Questa mattina, ha avuto un incontro con i massimi vertici di Forza Italia. Una riunione palermitana che sostanzialmente suggella la sua corsa alle regionali. Sammito due anni fa risultò il più votato in assoluto tra le fila degli alleati dell’avvocato Lucio Greco. La sua candidatura sembra mettere d’accordo le due aree forziste, quella che si rifà al deputato all’Ars Michele Mancuso e quella che ha come punto politico l’assessore Marco Falcone. E’ arrivato il placet del coordinatore regionale del partito, il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè. Sammito conferma tutto. “Abbiamo messo le basi per una mia candidatura in Forza Italia alle regionali – dice – è una cosa che mi onora, ma anzitutto ho posto delle condizioni. Soprattutto all’assessore Falcone e al presidente Miccichè ho chiesto e ottenuto un maggiore impegno del governo regionale per il nostro territorio. Servono investimenti e progetti, con una Regione che dia garanzie. Spero che si possa arrivare ad un cambio di passo, per me fondamentale”. Da anni, Sammito è un riferimento locale dell’assessore Falcone e i rapporti politici sono stati sempre molto stretti. Ora, però, la corsa del presidente trova porte aperte sia da Mancuso, coordinatore provinciale azzurro in provincia, che da Miccichè.