“FI lista forte, voto gelese su Sammito”, Pepe: “Scelte Greco? Non usa criteri precisi”

Gela. “La nostra è una lista forte e cercheremo di concentrare i voti dei forzisti gelesi sulla candidatura del presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito”. Il coordinatore cittadino di Forza Italia Vincenzo Pepe, insieme ai dirigenti azzurri, è impegnato in questa anomala campagna elettorale, tutta compattata in estate per arrivare all’election day del 25 settembre. I berlusconiani schierano il parlamentare regionale uscente Michele Mancuso, che è il punto di riferimento soprattutto per l’area nord della provincia, la new entry Rosetta Cirrone Cipolla, la più suffragata in assoluto alle amministrative di Niscemi, e il presidente dell’assise civica Salvatore Sammito. “Con Mancuso ci sentiamo di frequente e il rapporto c’è ormai dal 2008, quando eravamo entrambi in consiglio provinciale. Allora, ero capogruppo di Forza Italia – dice ancora Pepe – chiaramente, cercheremo di mobilitare i forzisti gelesi che ci sono e sono tanti. Il nostro candidato gelese è Sammito. Credo che la lista di Forza Italia potrà ottenere un ottimo risultato, anzitutto tra le fila del centrodestra”. Per molti osservatori, gli azzurri hanno già praticamente un seggio in tasca per l’Ars. In città, invece, il rapporto con il sindaco Lucio Greco, salvo nuovi colpi di scena, dovrebbe essere mantenuto, anche se nel post regionali bisognerà probabilmente rivedere più di qualche assetto. “La nomina dell’ingegnere Pietro Inferrera alla Ghelas? Il sindaco non sta usando criteri precisi e stabili. Quindi, per evitare scontri tra alleati ha optato per una soluzione, diciamo di garanzia, che non scontentata nessuno – aggiunge Pepe – visto che Inferrera non può essere accostato né ai partiti né ai civici. Se fin dal principio avesse utilizzato criteri rigidi e validi per tutti, allora a Forza Italia sarebbe spettato il secondo assessorato. Sappiamo che così non è stato ma andiamo avanti, anzitutto pensando alla campagna elettorale. Anche il sindaco mi sembra già proiettato in questa ottica”.