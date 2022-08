Parlamentarie M5s, c’è anche Amato: l’ex consigliere in lizza per la Camera

Gela. Non solo il senatore Pietro Lorefice e la parlamentare Ars Ketty Damante. La batteria grillina che cercherà di farsi spazio per le parlamentarie del movimento, in cerca di una candidatura, annovera anche l’ex consigliere comunale Angelo Amato. Tre anni fa non è riuscito a confermarsi all’assise civica e per sua stessa volontà ha messo da parte la politica attiva. Le parlamentarie grilline, però, l’hanno convinto a provarci. Ha dato la disponibilità per la Camera dei deputati. Ora, anche sui social, parla di “una passione politica che è viva”. Dovrà confrontarsi con esponenti di primo piano, che a loro volta cercano di non perdere il treno delle politiche di fine settembre. Lorefice e Damante hanno già annunciato di essere in lizza per il Senato.