FI-maggioranza, niente è scontato: Pepe, “decideremo cosa fare, confronto prosegue”

Gela. “Che fare?”, alla fine dei conti è questa la domanda alla quale i vertici locali di Forza Italia stanno cercando di dare una risposta. Ieri, un confronto con il deputato regionale Michele Mancuso, che però non ha chiuso il dibattito interno, anzi. Al momento, i forzisti continuano a stare in maggioranza ma neanche il rilancio amministrativo ha messo fine ai tanti dubbi, ora rafforzati dalla vicenda Ghelas e dal botta e risposta tra il sindaco Lucio Greco e il coordinatore cittadino Vincenzo Pepe. Mancuso è stato in città per cercare di fare il punto della situazione. “E’ un confronto importante – spiega Pepe – che dovrà proseguire. Dobbiamo capire cosa fare. I consiglieri comunali non si sentono ben rappresentati da questa giunta”. Il dibattito interno è in corso e potrebbero esserci sviluppi ulteriori. Se il partito locale sembra non trovare grandi riscontri politici dal sindaco Lucio Greco, contatti frequenti pare ci siano proprio tra l’avvocato e il deputato regionale Michele Mancuso. Il parlamentare Ars ha sempre confermato l’intesa di tre anni fa, anche se non sono mancate le richieste pressanti per arrivare ad uno slancio diverso. I forzisti, fino a qualche mese fa, sembravano pronti a pesare ancora di più in giunta, ma alla fine il sindaco ha preferito confermare lo schema iniziale, con una giunta aperta solo al nuovo innesto dell’assessore Costa, in quota “Liberamente”. I vertici cittadini di Forza Italia vogliono giungere a conclusioni certe e a questo punto tutte le soluzioni rimangono sul tavolo.