“FI non è proprietà di un consigliere”, Incardona: “Greco decida, stiamo navigando a vista”

In più occasioni, l’ex capogruppo Udc ha esplicitamente chiesto un riconoscimento, con un assessorato (un’accelerazione c’è stata con le dimissioni del commercialista Danilo Giordano). “Il sindaco non può concentrarsi solo sulla sua campagna elettorale, anche per un’eventuale ricandidatura – aggiunge – deve dare risposte ad un gruppo che in questi anni l’ha sempre sostenuto. Dobbiamo capire chi siamo. Ci sono ancora i civici? Cosa pensa Greco della presenza in giunta di un partito che schiera uno degli oppositori più critici, mi riferisco a Pino Federico che i dirigenti della Nuova Dc considerano organico al partito. Non possiamo navigare a vista”. Incardona esce allo scoperto e lo fa mentre l’avvocato Greco dovrà effettivamente tirare le somme e arrivare a fine mandato, con una maggioranza stabile, che magari possa assicurargli un eventuale appoggio per un mandato bis. Non sarà facile e la posizione dell’ex Udc, che ha sempre supportato i pro-Greco, può essere un ulteriore segnale di forte insofferenza.