Fiab: “Strade insicure, gravi incidenti e nessun diritto, amministrazione assente”

In più occasioni, la Fiab ha chiesto incontri all’amministrazione per poter meglio sviluppare queste politiche. “Alle richieste non è mai seguito alcun riscontro. Non possiamo che dirci dispiaciuti per come i diritti di chi sulla strada è più debole non siano minimamente presi in considerazione, per come le politiche sulla democrazia dello spazio e sulla moderazione del traffico sembrino non interessare minimamente chi amministra. Il dialogo – conclude Romano – è sempre stato per noi la priorità assoluta, ma prendiamo atto che ad oggi questo canale non sembra interessare in alcun modo chi ci amministra”.