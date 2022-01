Fiamme all’Ecofining di Eni: “Non ci sono conseguenze alle persone, avviate verifiche”

Gela. “Nessuna conseguenza alle persone e fumosità per alcuni minuti”. Spiegano così da Eni quanto accaduto, nelle scorse ore, in raffineria. L’incendio si è verificato nell’impianto Ecofining. “Eni informa che oggi alle ore 13:30 all’interno di un forno dell’impianto Ecofining della bioraffineria si è verificato un disservizio tecnico che ha causato fumosità per alcuni minuti ma nessuna conseguenza alle persone, all’esterno del forno o ad altri impianti della raffineria”, si legge in una nota. Il sistema è stato messo in sicurezza e sono stati allertati anche i vigili del fuoco dello stabilimento di contrada Piana del Signore. “Attivate immediatamente le procedure di emergenza, il forno è stato messo in sicurezza dalle squadre operative, supportate a titolo precauzionale anche dai vigili del fuoco interni. E’ stato attivato il piano di comunicazione a tutti gli enti”, aggiungono da Eni.