Fiamme in via Sisifo, fronte del fuoco bloccato da operatori Procivis e lombardi

Gela. Le squadre dei vigili del fuoco non riescono a coprire tutti gli interventi sul territorio, che in questo periodo sono continui. Mezzi e personale andrebbero rafforzati. In via Sisifo, con un’area verde in fiamme, sono arrivati gli operatori della Procivis e quelli del Parco Ticino della Lombardia, in queste settimane in servizio in città. Hanno bloccato il fronte del fuoco che si stava spingendo verso alcune abitazioni.