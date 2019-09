Fidone lascia Ghelas, “dimissioni la prossima settimana”: Greco pronto a scegliere un manager “amico”?

L’avvocato vittoriese, che a breve si congederà, non ha gradito le parole del consigliere comunale Rosario Trainito, che come aveva già fatto il sindaco, ha parlato di un amministratore “più impegnato a fare l’avvocato dell’azienda”. “Ripete a memoria la solita tiritera sentita dalla bocca del sindaco – conclude Fidone – vista la perentorietà della sua considerazione secondo la quale avrei fatto l’avvocato e non l’amministratore. Lo invito ad un pubblico confronto televisivo. Sono certo che in quella sede saprà spiegarmi le ragioni della sua posizione e sarà in grado di confrontarsi sul tema Ghelas, smentendo l’efficacia della mia azione. Ma accetti il confronto pubblico o diversamente taccia, perché non sa nemmeno di cosa parla”. La separazione tra l’amministratore e la maggioranza del sindaco è sancita e si apre la corsa alla poltrona, probabilmente destinata ad una guida “amica” della giunta “civica” di Greco.

“Mi dispiace aver toccato un nervo scoperto dell’amministratore Fidone – replica il consigliere comunale Rosario Trainito – non credo che debba confrontarsi con me visto che già non è riuscito a farlo né con l’amministrazione nè con il sindaco. Se cerca visibilità da me, non l’avrà. Ha fatto bene a dimettersi, ha fatto una cosa sensata”.