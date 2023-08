Finanziamenti “città medie”, firmato il protocollo di intesa con l’Autorità di gestione

Gela. Ad inizio anno, era arrivata l’ufficialità dell’inserimento della città tra le trentanove del sud Italia ammesse al programma “Pn metro plus”. L’Agenzia per la coesione territoriale aveva diramato le prime indicazioni pervenute a Palazzo di Città. Adesso, è stato siglato il protocollo di intesa con l’Autorità di gestione. La città è ufficialmente nel programma che consente di ottenere stanziamenti per opere pubbliche che toccano principalmente l’inclusione e l’innovazione sociale, attraverso servizi e infrastrutture. Il relativo protocollo era stato trasmesso in municipio. La giunta, lo scorso maggio, ufficializzò l’incarico al dirigente Antonino Collura, ancora una volta individuato per seguire tutte le fasi anche di questo capitolo per i finanziamenti. L’architetto e l’assessore Francesca Caruso stanno coordinando praticamente tutti i programmi ai quali ha avuto accesso l’amministrazione comunale. Sono tante le voci da completare e le difficoltà non mancano, a partire da quelle generate dalla carenza di personale. Da “Agenda Urbana” a “Qualità dell’abitare”, passando per “Rigenerazione Urbana” e per la nuova programmazione 2021-2027, in gran parte dei casi gli stanziamenti sono stati autorizzati e decretati.