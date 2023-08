Carfì stregato dalla Coppa Sila, ha percorso 104 volte il tracciato della gara Tivm

La tappa calabra del Trofeo Italiano Montagna – Sud si è snodato lungo un percorso tortuoso di dieci chilometri. “Il tracciato per me nuovo – ammette Gianni Carfì – è stato impegnativo. Per capire meglio ogni staccata e interpretare le traiettorie ideali l’ho percorso con la mia autovettura di serie ben 104 volte per un totale di 1200 chilometri”.