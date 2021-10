Finanziamenti per il sistema portuale locale, Alabiso: “Grande lavoro della Lega”

Gela. L’inserimento del sistema portuale locale nell’Autorita’ della Sicilia Occidentale viene visto come un importante risultato dai leghisti del gruppo locale. Il segretario cittadino Emanuele Alabiso richiama il ruolo istituzionale del parlamentare nazionale Alessandro Pagano. “Ecco cosa vuol dire lavorare per il territorio senza bisogno di fare sempre spot elettorali. Le passerelle, le promesse, i grandi annunci, che non trovano mai continuità o riscontri, li lasciamo a quei politici locali che sono sempre in costante campagna elettorale, con il risultato di far allontanare la gente, come dimostra l’astensionismo alle ultime amministrative. In silenzio – dice Alabiso – e abnegazione e senza la necessità delle luci dei riflettori, alla Camera è stato ottenuto un grande risultato per la città, che porta a casa con un emendamento, presentato dall’onorevole Alessandro Pagano, il riconoscimento del porto rifugio e del porto isola, con la città che sembrava nuovamente essere esclusa”.