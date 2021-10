Giunta, si chiude? Greco verso la scelta: alleati aspettano le decisioni del sindaco

Gela. Pochissimi i contatti tra il sindaco e gli alleati di maggioranza. Anche nel fine settimana appena trascorso il sindaco Lucio Greco ha preferito riflettere sulla composizione della nuova giunta, che da quanto emerge potrebbe non andare incontro a grandi scossoni. Anche ieri, molti alleati sono rimasti in attesa di riscontri dall’avvocato Lucio Greco. Come già riferito, indicazioni precise non ne emergono e anche gli stessi pro-Greco valuteranno le soluzioni che saranno proposte dall’avvocato. Nessuna riunione né interlocuzioni frequenti (anzi) tra l’avvocato e gli alleati, che sulla carta dovrebbero accompagnarne il cammino istituzionale, almeno fino alla conclusione del mandato. Lo schema politico per il rilancio amministrativo non dovrebbe variare troppo rispetto a quello di due anni fa, ad eccezione del Pd che si è da tempo messo all’opposizione della giunta e prosegue un percorso avviato con i grillini del Movimento cinquestelle. Spazio (quanto lo dirà il sindaco) dovrebbero averlo il fronte civico e Forza Italia, con innesti assessoriali degli ex “critici” e con qualche dubbio in più per i renziani e i centristi (l’Udc verificherà se Greco vorrà rinnovargli la fiducia). Una prima conclusione, poco politica e molto più strategica, pare già acquisita, sarà inevitabile che qualche alleato rimanga deluso, magari andando a collocarsi tra le fila di uno scontento che potrebbe maturare, anche dopo la presentazione della nuova giunta.