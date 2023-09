Finanziamenti, “progetti sono monitorati”: Caruso, “taglio Montelungo non è ufficiale”

Gela. “I progetti sulla piattaforma Caronte vengono costantemente monitorati”. L’assessore allo sviluppo economico Francesca Caruso esclude criticità palesi rispetto ai 28 progetti, in gran parte ricompresi nelle linee “Patto per il sud” e “Agenda urbana”, che nel report di giugno la Regione ha indicato come “inadempienti” agli obblighi previsti. “In realtà, quelle indicazioni sono risalenti ad inizio giugno ma abbiamo provveduto con il monitoraggio e quando c’è stata una riunione in Regione erano solo quattro quelli da monitorare e abbiamo provveduto”, continua. Il titolare dello sviluppo economico quindi cerca di tacitare le pesanti critiche di queste settimane, incentrate sui definanziamenti e sui ritardi nelle procedure dei programmi di investimento. “Non nego che ci sono delle criticità – aggiunge l’assessore Caruso – ma sono prevalentemente dovute alla crisi di bilancio che stiamo affrontando. La struttura organizzata per i finanziamenti prosegue nell’attività”. “Patto per il sud” e “Agenda urbana” sono i fronti più complessi da gestire e gli uffici palermitani hanno più volte sottolineato che i cronoprogrammi stentano ad osservare le scadenze previste. Di recente, proprio per “Patto per il sud” sono stati ufficializzati tre definanziamenti. I progetti di “Agenda urbana” allo stato non hanno visto la fase della gara d’appalto, ad eccezione di quello per il centro anziani di via Siragusa, con cantieri attualmente in corso. Un altro fronte piuttosto complesso è l’investimento per la riqualificazione di Montelungo. La revisione delle linee del Pnrr decisa dal governo mette in serio dubbio il finanziamento e in settimana gli uffici comunali hanno disposto l’annullamento in autotutela della procedura di affidamento dell’appalto integrato. “Su Montelungo – dice ancora l’assessore – sappiamo che c’è stata una revisione da parte del governo nazionale ma non c’è ancora un definanziamento ufficiale. Quindi stiamo procedendo con Asmel. L’annullamento in autotutela? Si tratta di una questione tecnica che non credo riguardi i lavori per la masseria”.