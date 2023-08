Finanziamento ex dogana, tempi stretti per arrivare alla gara: nominato rup

Gela. Il progetto è stato finanziato, con provvedimento ministeriale, lo scorso anno. Per gli interventi di restauro conservativo e rifunzionalizzazione dell’ex dogana, sul lungomare Federico II di Svevia, va però affidata la gara con la progettazione e l’esecuzione dei lavori. Il settore comunale governance e attuazione Pnrr ha intanto disposto la nomina del responsabile unico del procedimento. Il funzionario interno dovrà seguire le fasi ulteriori per arrivare alla gara d’appalto vera e propria. Si dovrà pervenire a “destinazione” nel termine di quindici mesi dal decreto di finanziamento, risalente all’ottobre dello scorso anno. Quindi, non si può perdere altro terreno e solo così si potranno schivare pericoli di tagli agli stanziamenti. Del resto, l’ex dogana da tempo è in condizioni strutturali del tutto deficitarie e crolli interni sono frequenti. La rifunzionalizzazione dell’immobile dovrebbe poi integrarsi con la riqualificazione del secondo tratto del lungomare, a sua volta coperto da finanziamento ministeriale nel programma “rigenerazione urbana”.