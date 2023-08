Emmanuello chiude a “Rinnova”, “no a chi era con Pd e M5s”: “FdI lavora per candidatura a sindaco”

“Proprio la nostra forte presenza sul territorio sarà garanzia di coerenza nel rapporto con l’elettorato – aggiunge – stiamo già lavorando al programma e al candidato sindaco. Alcuni di noi, me compreso, hanno già comunicato al nostro coordinatore Scuvera la disponibilità a mettersi in gioco per risollevare le sorti di questa città martoriata dalla mancanza di visione e progettualità. Questo non significa che non ci sono aperture al civismo, area con la quale il confronto è sempre ben accetto, ma, semplicemente, che rifiutiamo la logica di chi non comprende che certi comportamenti prima e certe dichiarazioni dopo non fanno altro che allontanarli dalle persone e dai partiti. Siamo pronti a dare questa città un nuovo sindaco che confermi il taglio netto con questa amministrazione. Chiunque condivida il nostro nuovo progetto di città potrà lavorare al nostro fianco”. Emmanuello, così come Scuvera, non indietreggia rispetto alla visione leaderistica di Fratelli d’Italia, gruppo intenzionato a lavorare per la coalizione di centrodestra ma che non vuole allearsi con chi intenderà aggregarsi solo per finalità strategiche.