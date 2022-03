Fine dello “Stato di emergenza”, ma i gelesi sono titubanti

Cambiano le regole anche a scuola: andranno in Dad solo i positivi, se i contagi in classe sono più di 4 dovranno indossare la mascherina Ffp2 per 10 giorni ma si farà comunque lezione in presenza.

I ragazzi potranno finalmente tornare in gita, ma anche tra loro c’è chi giudica questo “libera tutti” un po’ avventato.

Resta ,fino al 30 aprile, l’obbligo di presentare il Super Green pass per accedere a cinema e teatri e per andare ai concerti. In tutte queste occasioni rimane necessario anche indossare mascherine di tipo Ffp2.