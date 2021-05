“Fiume Gela e Bulala è disastro ambientale”, Trainito: “Verifiche anche nei luoghi”

Gela. Per il presidente della commissione consiliare sanità e ambiente Rosario Trainito si tratta di un vero e proprio “disastro ambientale”. Trainito ha già fissato per i prossimi giorni alcune riunioni della commissione, a Palazzo di Città, per valutare la situazione del fiume Gela, ancora troppo spesso intaccato da sversamenti di ogni tipo. L’obiettivo però è più ampio. “L’interesse è rivolto anche su zone rurali limitrofe alla città, come Bulala e Poggio Alessi – dice Trainito – dove si brucia in continuazione qualsiasi tipo di scarto, senza che nessuno vigili attentamente”.